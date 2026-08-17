Право специалиста выдавать предписания по ОТ нужно прописывать в Положении о СУОТ
Если на предприятии нет соответствующего ЛНА, выданное предписание по охране труда будет просто «бумажкой».
Выдача предписаний установлена рекомендациями.
Чтобы специалист по охране труда мог выдавать рекомендации, это необходимо регламентировать внутренним ЛНА, например, положением о СУОТ, объяснил ТГ-канал «Охрана труда».
Если это не регламентировать в ЛНА, выданное предписание будет просто «бумажкой», предупредил эксперт.
Что установить при закреплении такого права в ЛНА:
кто имеет право выдавать предписания;
каким категориям работников могут предъявляться предписания (как правило, руководителям структурных подразделений);
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания;
порядок выдачи, исполнения и проверки исполнения предписания;
форму предписания.
Примерная форма предписания приведена в Приказе Минтруда от 31.01.2022 № 37.
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