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Охрана труда
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Право специалиста выдавать предписания по ОТ нужно прописывать в Положении о СУОТ

Если на предприятии нет соответствующего ЛНА, выданное предписание по охране труда будет просто «бумажкой».

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Выдача предписаний установлена рекомендациями.

Чтобы специалист по охране труда мог выдавать рекомендации, это необходимо регламентировать внутренним ЛНА, например, положением о СУОТ, объяснил ТГ-канал «Охрана труда».

Если это не регламентировать в ЛНА, выданное предписание будет просто «бумажкой», предупредил эксперт.

Что установить при закреплении такого права в ЛНА:

  • кто имеет право выдавать предписания;

  • каким категориям работников могут предъявляться предписания (как правило, руководителям структурных подразделений);

  • ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания;

  • порядок выдачи, исполнения и проверки исполнения предписания;

  • форму предписания.

Примерная форма предписания приведена в Приказе Минтруда от 31.01.2022 № 37.

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Автор

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