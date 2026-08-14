Инвесторы нарастили число облигаций на ИИС до максимального уровня

Доля облигаций в портфелях владельцев ИИС поднялась до исторического максимума в 48% на фоне притока 73 млрд рублей и роста интереса к ОФЗ и бумагам надежных эмитентов.

Во II квартале 2026 года приток средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) составил 73 млрд рублей — на 13% больше, чем в начале года, и вдвое выше уровня прошлого года.

«С апреля по июнь инвесторы открыли 163 тыс. ИИС, их общее число достигло 6,6 млн. Более подробные статистические данные, отражающие ситуацию на рынке ИИС, представлены на сайте регулятора. Они продолжат выходить ежеквартально», — сказано на сайте ЦБ.

На фоне повышенного спроса на ОФЗ и облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом структура портфелей заметно изменилась: доля долговых инструментов выросла с 45 до 48%, достигнув рекордного значения за весь период наблюдений с 2016 года.

При этом аналитический материал «Индивидуальные инвестиционные счета», который ранее выходил каждый квартал, теперь будет публиковаться раз в год — следующий выпуск ожидается по итогам 2026 года.