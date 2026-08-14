Решетников: Россия возвращается к экономическому росту

Совместная работа правительства и регулятора позволяет минимизировать риски для бизнеса и населения и возвращает экономику к росту, сказал глава Минэкономразвития.

Российская экономика возвращается к росту благодаря совместным действиям правительства и Банка России, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Вот эта вот слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации... И в конечном итоге мы возвращаемся к экономическому росту», — сказал Максим Решетников.

Правительство рассчитывает, что драйвером экономики станет потребительский спрос. В 2025 году доля доходов, которые россияне направляли на сбережения, достигла исторического максимума в 16,6% из-за высоких процентных ставок. Ожидается, что при их снижении норма сбережений сократится, а средства перетекут на потребительский рынок.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что выход на устойчивый сбалансированный рост запланирован на 2027 год. Для достижения этой цели правительство запускает новый инвестиционный цикл, который президент Владимир Путин назвал приоритетной задачей. В марте 2026 года глава Минэкономразвития уже отмечал стабилизацию ситуации и подчеркивал, что Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

В сентябре 2025 года Минэкономики снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 2,4% до 1,3%.