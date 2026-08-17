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Налоговый кешбэк могут распространить на семьи с одним ребенком

Малообеспеченные семьи с одним ребенком смогут получать налоговый кешбэк в размере 7% НДФЛ.

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Депутаты Госдумы подготовили межфракционный законопроект, который расширяет круг получателей ежегодной семейной выплаты. Предлагается поддержать родителей с низким доходом вне зависимости от количества детей в семье.

Авторы инициативы — депутаты Ярослав Нилов, Нина Останина, Алексей Диденко и Дмитрий Гусев.

Механизм выплаты предполагает возврат части уплаченного НДФЛ работающим родителям. Сейчас эта мера доступна семьям с двумя и более детьми, если среднедушевой доход не превышает 1,5-кратный региональный прожиточный минимум.

«Мы предлагаем простой и справедливый подход: если семья малообеспеченная и воспитывает ребенка, она должна иметь право на поддержку, независимо от того, один ребенок в семье или несколько», — пояснил Дмитрий Гусев.

Он отметил, что право на выплату важно предоставить всем семьям, особенно неполным, где воспитывается единственный ребенок.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Налоговый кешбэк могут распространить на семьи с одним ребенком

    «Мы предлагаем простой и справедливый подход: если семья малообеспеченная и воспитывает ребенка, она должна иметь право на поддержку,

    глупее, сложнее и НЕсправедливее подхода придумать бы было сложно!

    Да установите сразу нормальные вычеты! А уровень обеспеченности прекрасно регулируется максимальной суммой налооблагаемого дохода.

    ВСЁ

    это если нужно действительно просто и справедливо.

    Ну а тут....

    сначала содрать

    а потом возвернуть

    при обращении

    может быть.....

    Вот это "справедливость"! вот это "простота"!

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