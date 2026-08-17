Налоговый кешбэк могут распространить на семьи с одним ребенком
Малообеспеченные семьи с одним ребенком смогут получать налоговый кешбэк в размере 7% НДФЛ.
Депутаты Госдумы подготовили межфракционный законопроект, который расширяет круг получателей ежегодной семейной выплаты. Предлагается поддержать родителей с низким доходом вне зависимости от количества детей в семье.
Авторы инициативы — депутаты Ярослав Нилов, Нина Останина, Алексей Диденко и Дмитрий Гусев.
Механизм выплаты предполагает возврат части уплаченного НДФЛ работающим родителям. Сейчас эта мера доступна семьям с двумя и более детьми, если среднедушевой доход не превышает 1,5-кратный региональный прожиточный минимум.
«Мы предлагаем простой и справедливый подход: если семья малообеспеченная и воспитывает ребенка, она должна иметь право на поддержку, независимо от того, один ребенок в семье или несколько», — пояснил Дмитрий Гусев.
Он отметил, что право на выплату важно предоставить всем семьям, особенно неполным, где воспитывается единственный ребенок.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.
Комментарии1
глупее, сложнее и НЕсправедливее подхода придумать бы было сложно!
Да установите сразу нормальные вычеты! А уровень обеспеченности прекрасно регулируется максимальной суммой налооблагаемого дохода.
ВСЁ
это если нужно действительно просто и справедливо.
Ну а тут....
сначала содрать
а потом возвернуть
при обращении
может быть.....
Вот это "справедливость"! вот это "простота"!