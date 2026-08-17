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Имущественный вычет
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Налоговая: если купили недвижимость у родственников или работодателя – имущественного вычета не будет

Если сделка купли-продажи совершена близкими родственниками, налоговая откажет в предоставлении имущественного налогового вычета.

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Плательщики НДФЛ могут получить имущественный налоговый вычет при покупке жилья. Но если сделка купли-продажи недвижимости заключена между взаимозависимыми лицами, то вычет не применяется, сообщает УФНС по Тамбовской области.

К взаимозависимым лицам относятся:

  • супруги;

  • родители (в том числе усыновители);

  • дети (в том числе усыновленные);

  • полнородные и неполнородные братья и сестры;

  • опекуны и подопечные.

То есть, если сделка купли-продажи совершена близкими родственниками, налоговая откажет в предоставлении имущественного налогового вычета.

Эта норма применяются и в отношении недвижимого имущества, приобретенного за счет средств работодателя или материнского капитала, добавили налоговики.

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Автор

Бухгалтеры

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