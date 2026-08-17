Налоговая: если купили недвижимость у родственников или работодателя – имущественного вычета не будет

Если сделка купли-продажи совершена близкими родственниками, налоговая откажет в предоставлении имущественного налогового вычета.

Плательщики НДФЛ могут получить имущественный налоговый вычет при покупке жилья. Но если сделка купли-продажи недвижимости заключена между взаимозависимыми лицами, то вычет не применяется, сообщает УФНС по Тамбовской области.

К взаимозависимым лицам относятся:

супруги;

родители (в том числе усыновители);

дети (в том числе усыновленные);

полнородные и неполнородные братья и сестры;

опекуны и подопечные.

То есть, если сделка купли-продажи совершена близкими родственниками, налоговая откажет в предоставлении имущественного налогового вычета.

Эта норма применяются и в отношении недвижимого имущества, приобретенного за счет средств работодателя или материнского капитала, добавили налоговики.

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