Налоговая: если купили недвижимость у родственников или работодателя – имущественного вычета не будет
Если сделка купли-продажи совершена близкими родственниками, налоговая откажет в предоставлении имущественного налогового вычета.
Плательщики НДФЛ могут получить имущественный налоговый вычет при покупке жилья. Но если сделка купли-продажи недвижимости заключена между взаимозависимыми лицами, то вычет не применяется, сообщает УФНС по Тамбовской области.
К взаимозависимым лицам относятся:
супруги;
родители (в том числе усыновители);
дети (в том числе усыновленные);
полнородные и неполнородные братья и сестры;
опекуны и подопечные.
То есть, если сделка купли-продажи совершена близкими родственниками, налоговая откажет в предоставлении имущественного налогового вычета.
Эта норма применяются и в отношении недвижимого имущества, приобретенного за счет средств работодателя или материнского капитала, добавили налоговики.
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