Wildberries предложила новые варианты занятости для сотрудников пострадавших складов

После инцидентов на складах Wildberries компания начала индивидуально подбирать варианты занятости для сотрудников, усилила финансовую поддержку и совместно с ведомствами готовит ярмарки вакансий в регионах.

Группа RWB запустила поддержку сотрудников и исполнителей, на работу которых повлияли происшествия на складских объектах Wildberries.

В компании подчеркнули, что подход к каждому объекту и сотруднику формируется индивидуально: рассматриваются варианты продолжения работы на месте при наличии такой возможности, перевод на другие объекты или поиск оптимального решения, если стандартные варианты занятости недоступны.

«Кроме того, компания организовала бесплатный трансфер до других объектов и возможность размещения в общежитиях, увеличила для исполнителей стоимость выполнения отдельных операций, а также подготовила дополнительные бонусные выплаты», — сказано в телеграм-канале пресс-службы компании.

RWB также совместно с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные механизмы для сохранения занятости. В регионах планируется проведение ярмарок вакансий и других мероприятий с участием потенциальных работодателей, где сотрудники смогут ознакомиться с доступными предложениями и альтернативными возможностями трудоустройства.

Такие мероприятия уже прошли в Тульской и Самарской областях. В ближайшее время они пройдут в Удмуртской Республике, Волгоградской и Пензенской областях, а также в Краснодарском крае.