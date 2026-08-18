ФНС ответила, нужно ли платить НДФЛ при вступлении в наследство

Наследство не облагается налогом, но нужно заплатить госпошлину.

ФНС развенчала миф о налоге при вступлении в наследство.

«Получение наследства не считается доходом, облагаемым НДФЛ, за исключением отдельных случаев (вознаграждения за произведения, патенты). Налог возникает только при продаже унаследованного имущества, а не при вступлении в наследство», — пояснили налоговики.

Доход от продажи унаследованного имущества облагается НДФЛ (13–15% для резидентов, 30% для нерезидентов), если продали его до истечения трех лет со дня смерти наследодателя.

После трех лет владения таким имуществом налог с продажи не уплачивается, подавать декларацию не нужно.

Но при вступлении в наследство на недвижимость нужно уплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство согласно подп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК, уточнили представители ФНС.