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Налог на наследование
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ФНС ответила, нужно ли платить НДФЛ при вступлении в наследство

Наследство не облагается налогом, но нужно заплатить госпошлину.

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ФНС развенчала миф о налоге при вступлении в наследство.

«Получение наследства не считается доходом, облагаемым НДФЛ, за исключением отдельных случаев (вознаграждения за произведения, патенты).

Налог возникает только при продаже унаследованного имущества, а не при вступлении в наследство», — пояснили налоговики.

Доход от продажи унаследованного имущества облагается НДФЛ (13–15% для резидентов, 30% для нерезидентов), если продали его до истечения трех лет со дня смерти наследодателя.

После трех лет владения таким имуществом налог с продажи не уплачивается, подавать декларацию не нужно.

Но при вступлении в наследство на недвижимость нужно уплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство согласно подп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК, уточнили представители ФНС.

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