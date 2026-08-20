Эксперт назвал опасные сделки для бизнеса при финансовых трудностях

Распоряжение ключевыми активами и некоторые операции внутри группы компаний могут увеличить риск привлечения руководителя к субсидиарной ответственности.

При финансовых трудностях компании директору особенно рискованно распродавать ключевое имущество для расчетов с отдельными кредиторами, в особенности по нерыночной цене. Об этом «Клерку» рассказал партнер, руководитель практики банкротства и разрешения споров МКА «Магнетар» Артем Ковбель.

Опасными могут оказаться и сделки внутри группы компаний, предполагающие перечисление денег или передачу активов. По словам эксперта, осторожность необходима даже при операциях, которые на первый взгляд выглядят обычными, например при возврате займа.

«А вот чего точно не следует делать в такой ситуации, так это распродавать ключевое имущество, чтобы рассчитаться с отдельными кредиторами — особенно по нерыночной цене», — предупредил Ковбель.

Если компания столкнулась с финансовыми трудностями, но руководство решило пока не подавать заявление о банкротстве, эксперт рекомендует подготовить экономически обоснованный план выхода из кризиса.

Такой план должен быть конкретным и реалистичным. Это может иметь значение, если впоследствии суду придется оценивать действия директора и решать вопрос о его ответственности.

Также руководителям стоит подробно обосновывать значимые для финансового состояния компании сделки, соблюдать процедуры одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Попытка просто прекратить деятельность бизнеса тоже может создать дополнительные риски. По словам Ковбеля, подавать нулевую отчетность в расчете на последующую ликвидацию компании как недействующей крайне опасно для руководителя, если у организации остаются долги.