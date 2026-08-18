С 1 марта 2027 меняются правила медосвидетельствования водителей

Водителей будут направлять на внеочередное медосвидетельствование при выявлении признаков заболеваний, препятствующих управлению автомобилем.

С 1 марта 2027 года врачи смогут инициировать проверку состояния здоровья водителя, если в ходе диспансеризации или планового осмотра обнаружат медицинские противопоказания. Новые правила призваны усилить контроль за безопасностью на дорогах, не ограничивая права автомобилистов без веских оснований.

Об этом рассказала юрист и член Ассоциации юристов России Камила Хасанова. После получения уведомления у водителя будет три месяца на прохождение обследования.

В течение этого периода право управления транспортным средством сохраняется в полном объеме, права автоматически аннулировать не будут.

Если водитель проигнорирует требование и откажется от освидетельствования, его лишат прав.

В случае успешного прохождения процедуры и отсутствия противопоказаний действие водительского удостоверения подтверждается на основании медицинского заключения. Повторно сдавать экзамены не придется.