С 1 марта 2027 меняются правила медосвидетельствования водителей
Водителей будут направлять на внеочередное медосвидетельствование при выявлении признаков заболеваний, препятствующих управлению автомобилем.
С 1 марта 2027 года врачи смогут инициировать проверку состояния здоровья водителя, если в ходе диспансеризации или планового осмотра обнаружат медицинские противопоказания. Новые правила призваны усилить контроль за безопасностью на дорогах, не ограничивая права автомобилистов без веских оснований.
Об этом рассказала юрист и член Ассоциации юристов России Камила Хасанова. После получения уведомления у водителя будет три месяца на прохождение обследования.
В течение этого периода право управления транспортным средством сохраняется в полном объеме, права автоматически аннулировать не будут.
Если водитель проигнорирует требование и откажется от освидетельствования, его лишат прав.
В случае успешного прохождения процедуры и отсутствия противопоказаний действие водительского удостоверения подтверждается на основании медицинского заключения. Повторно сдавать экзамены не придется.
Начать дискуссию