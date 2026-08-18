Инвесторы переходят в облигации — эксперт объяснил, как выбрать надежного эмитента

Рост интереса к облигациям не отменяет различий между ОФЗ, корпоративными бумагами и ВДО, а инвесторам важно понимать происхождение доходности.

Рост доли облигаций в портфелях инвесторов связан не со снижением привлекательности других инструментов, а с изменением отношения к риску и стремлением зафиксировать доходность на фоне высоких ставок. Генеральный директор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный рассказал «Клерку», почему облигации не равны вкладам и как оценивать надежность эмитента.

В 2026 году инвесторы нарастили число облигаций на ИИС до максимального уровня. Увеличение доли облигаций до 48% в портфелях ИИС отражает более осторожный подход инвесторов к риску.

«В условиях высоких процентных ставок долговые инструменты позволяют зафиксировать относительно высокую доходность на определенный срок, поэтому интерес к ним закономерно растет. Особенно это касается ОФЗ и облигаций крупных надежных эмитентов», — сказал Денис Загребельный.

Генеральный директор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный.

Он добавил, что рост интереса к облигациям не означает автоматического снижения риска. Между ОФЗ, бумагами крупных компаний и высокодоходными облигациями существует принципиальная разница. Особенно это касается сегмента ВДО, где высокая ставка отражает повышенный кредитный риск эмитента. Загребельный напомнил, что вклад и облигация — разные по природе инструменты: вклад защищен системой страхования, а покупка облигации фактически означает кредитование компании.

Дефолт по облигации не всегда приводит к полной потере средств, но делает сроки и объем возврата неопределенными. Основная проблема возникает тогда, когда инвестор выбирает бумагу исключительно по размеру купона, воспринимая высокую доходность как аналог банковской ставки.

При выборе надежного эмитента Загребельный рекомендовал начинать с анализа кредитного рейтинга и финансовой отчетности: структуры долга, выручки, прибыли, денежного потока и предстоящих погашений.

«Первое, на что стоит смотреть при выборе облигаций, это не размер купона, а способность эмитента вернуть долг. Высокая доходность сама по себе должна быть поводом для дополнительного анализа: рынок обычно требует повышенную премию именно за повышенный риск», — заявил эксперт.

Также важно изучить историю компании на долговом рынке — просрочки, технические дефолты и реструктуризации должны служить сигналом для более тщательной оценки.

Эксперт также напомнил о необходимости диверсификации: даже качественный анализ не исключает риск дефолта, поэтому концентрация капитала в бумагах одного эмитента увеличивает потенциальные потери. По его словам, инвестору важно понимать происхождение доходности и задаваться вопросом, какой риск стоит за повышенной ставкой.

Недавно мы писали, что дефолты по облигациям могут вырасти до 48 случаев к концу 2026 года