Слуцкий предложил автоматически давать пенсионерам субсидии на оплату услуг ЖКХ

СФР, ФНС и организации ЖКХ уже имеет большую часть необходимых сведений и может решить этот вопрос без заявления.

Сейчас, чтобы получить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, пенсионер должен сам заявить о своем праве.

«Для пожилого человека — это целая полоса препятствий: понять, какие документы нужны, собрать их, добраться до МФЦ либо соцзащиты, выстоять очередь. А если в системе чего-то не окажется или в заявлении будет ошибка — искать подтверждающие документы и начинать все заново», — написал депутат в своем ТГ-канале.

По его словам, часть пенсионеров так и остается без положенной помощи. Кто-то не знает о субсидии, кому-то тяжело заниматься оформлением по состоянию здоровья.

Но СФР, ФНС и организации ЖКХ уже имеет большую часть необходимых сведений и может решить этот вопрос без заявления.

Соответствующее обращение с предложением ввести для пенсионеров беззаявительный порядок назначения таких субсидий направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, добавил Слуцкий.