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Учет в ЖКХ
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Слуцкий предложил автоматически давать пенсионерам субсидии на оплату услуг ЖКХ

СФР, ФНС и организации ЖКХ уже имеет большую часть необходимых сведений и может решить этот вопрос без заявления.

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Сейчас, чтобы получить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, пенсионер должен сам заявить о своем праве.

«Для пожилого человека — это целая полоса препятствий: понять, какие документы нужны, собрать их, добраться до МФЦ либо соцзащиты, выстоять очередь. А если в системе чего-то не окажется или в заявлении будет ошибка — искать подтверждающие документы и начинать все заново», — написал депутат в своем ТГ-канале.

По его словам, часть пенсионеров так и остается без положенной помощи. Кто-то не знает о субсидии, кому-то тяжело заниматься оформлением по состоянию здоровья.

Но СФР, ФНС и организации ЖКХ уже имеет большую часть необходимых сведений и может решить этот вопрос без заявления.

Соответствующее обращение с предложением ввести для пенсионеров беззаявительный порядок назначения таких субсидий направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, добавил Слуцкий.

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    надо бы ещё один фонд создать! Для помощи в оформлении пособий!

    и ещё один - для оформления субсидий...

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