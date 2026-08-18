Точка Банк упростил зарплатные выплаты: деньги приходят по номеру телефона через СБП

Точка Банк внедрил для клиентов зарплатные выплаты через Систему быстрых платежей. Компании могут отправлять зарплату всем сотрудникам одним реестром, указывая только номера телефонов — без БИК, номеров счетов и отдельных платежных поручений. Средства поступают на счет работника в выбранном им банке за 2-3 минуты.

В банке «Клерку» рассказали, что начисление зарплаты — один из самых чувствительных процессов для бизнеса. Бухгалтерии приходится вручную собирать и сверять реквизиты, а любая ошибка в номере счета или БИК приводит к возврату платежа и задержкам. В компаниях с высокой текучкой — в ритейле, логистике, общепите, IT и проектных командах — эта проблема особенно заметна.

СБП меняет процесс: сотрудник сам выбирает банк для получения зарплаты и может менять его без уведомления работодателя. Компании формируют реестр в интернет‑банке, указывая номера телефонов, а Точка Банк автоматически распределяет выплаты через СБП. Лимит на переводы — до 1 млн рублей в месяц на клиента.

«Мы перенесли в зарплатные выплаты тот же пользовательский опыт, к которому люди привыкли в повседневной жизни, сделав процесс таким же простым и удобным, как обычный перевод по номеру телефона. Работодатель может выплатить зарплату всему коллективу одним реестром, а сотрудникам больше не нужно открывать зарплатную карту, они получают деньги за пару минут на тот банк, который выбрали сами. Обе стороны выигрывают с точки зрения скорости и безопасности», — сказал лидер команды разработки «Зарплатного проекта» в Точка Банке Андрей Захаров.

Переводы проходят через инфраструктуру Банка России и НСПК с использованием государственных стандартов шифрования.