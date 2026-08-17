Евро превысил 99 рублей на межбанке впервые с 20 марта 2026

Курс евро преодолел отметку 99 рублей впервые за пять месяцев, а доллар вырос до 85,44 рубля.

Курс евро на российском межбанковском рынке обновил максимум почти за пять месяцев. По данным торгов на 13:20 мск, евро рос на 1,93%, достигая 99,091 рубля. Это первый выход выше отметки 99 рублей с 20 марта 2026 года.

Курс евро 17 августа 2026 года. Источник.

Доллар также демонстрировал рост: его курс увеличился на 1,81% и находился на уровне 85,44 рубля.

Движение валют происходит на фоне повышенной волатильности и сохраняющегося спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке.

На 17 августа 2026 года Банк России установил курс доллара США 84,5 рубля, евро стоит 97,5.