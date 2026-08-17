Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Курсы валют
Читать 1 мин

Евро превысил 99 рублей на межбанке впервые с 20 марта 2026

Курс евро преодолел отметку 99 рублей впервые за пять месяцев, а доллар вырос до 85,44 рубля.

640 просмотров99 открытий

Курс евро на российском межбанковском рынке обновил максимум почти за пять месяцев. По данным торгов на 13:20 мск, евро рос на 1,93%, достигая 99,091 рубля. Это первый выход выше отметки 99 рублей с 20 марта 2026 года.

Курс евро 17 августа 2026 года.
Курс евро 17 августа 2026 года. Источник.

Доллар также демонстрировал рост: его курс увеличился на 1,81% и находился на уровне 85,44 рубля.

Движение валют происходит на фоне повышенной волатильности и сохраняющегося спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке.

На 17 августа 2026 года Банк России установил курс доллара США 84,5 рубля, евро стоит 97,5.

Автор

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
99.2K

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка