Время «строгих выговоров» прошло: кейс работника, который оспорил увольнение в суде
Нельзя придумать дисциплинарное взыскание, которого нет в ТК РФ, а потом использовать его как основание для увольнения. Это касается и формулировок, применявшихся в советском трудовом праве и оставшихся на слуху.
Суть. Работодатель объявил сотруднику выговор за срывы задач и другие нарушения. Через два месяца последовал еще один, с формулировкой «строгий выговор с предупреждением» за грубое нарушение дисциплины и использование рабочего времени в личных целях.
Через два дня сотрудника уволили за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Основанием указали п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — эту норму применяют, когда работник повторно нарушает обязанности, уже имея дисциплинарное взыскание.
Сотрудник оспорил увольнение и дисциплинарные взыскания в суде, потребовав восстановить его на работе и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула.
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🧑⚖️ Как все разрешилось.
Суды первой и апелляционной инстанций признали увольнение незаконным. При этом суд отдельно отметил: формулировки «строгого выговора с предупреждением» в ТК РФ нет. Закон предусматривает только замечание, выговор и увольнение.
Как отмечает эксперт в новом разборе:
«Строгих выговоров», «выговоров с занесением», «постановок на вид» в ТК не существует. Любой «советский артефакт» в приказе — повод для суда, который вы проиграете.
В новом экспертном разборе — еще четыре кейса, в которых суды встали на сторону работников:
Работодатель на словах разрешил удалёнку, а на деле попытался уволить за прогул.
Дистанционщик не отвечал работодателю в мессенджере два дня и был уволен, но договор не требовал от него ежедневных отчетов.
Работодатель нарушил сроки предупреждения о сокращении и попытался «переиграть» даты.
Сотруднику сперва объявили выговор, а потом передумали и решили, что лучше уволить.
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