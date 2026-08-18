Рынок новостроек затоварен до рекорда: в регионах нераспроданными остались 45% квартир

Спрос на новостройки рухнул до минимальных значений. Выкупили лишь 55% квартир в домах, которые планируют сдать до конца 2026 года, что создает серьезное затоваривание рынка.

Застройщики столкнулись с рекордным падением спроса, из-за чего в новостройках остается нераспроданным 45% жилья.

Девелоперы продолжают наращивать объемы строительства на фоне низких продаж, что создает дисбаланс на первичном рынке. По данным исследования проекта «Движение.ру», основанного на сведениях ЕИСЖС, в домах, которые планируют сдать до конца 2026 года, выкуплено лишь 55% квартир. Об этом пишут «Известия».

Даже при оптимистичном прогнозе к концу года нераспроданными останутся около 40% площадей. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Краснодаре, где реализовано только 34% квартир, а также в Челябинске (37%), Омске (43%) и Воронеже (46%). При этом в Москве уровень распроданности достигает 70%.

«Эти 40% пустующих помещений в уже сданных домах тяжким грузом лягут на застройщиков — их надо содержать, их надо как-то продавать. А продавать вне льготных ипотечных программ довольно проблематично, поскольку условия рыночной ипотеки по-прежнему заградительные», — сказал руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Несмотря на затоваривание, объем текущего строительства в середине лета превысил 120,2 млн кв. метров. Эксперты связывают это с инертностью рынка: многие проекты были запущены два-три года назад. Однако уже в следующем году ожидается сокращение объемов ввода новых объектов, так как инструменты стимулирования спроса практически исчерпаны.