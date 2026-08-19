Что можно продавать садоводам без НДФЛ и регистрации бизнеса

Садоводам можно продавать излишки урожая без регистрации ИП или самозанятого, а для бесплатного места на рынке достаточно справки от СНТ или администрации.

Россияне могут продавать излишки выращенной продукции на рынках, а также напрямую соседям и знакомым без регистрации в качестве ИП или самозанятого. Для получения бесплатного торгового места на рынке потребуется справка от СНТ или администрации поселения о наличии участка, сообщил депутат Госдумы Георгий Камнев.

Он уточнил, что продажа свежих ягод, овощей, фруктов и зелени не облагается НДФЛ, если площадь участка не превышает 50 соток. При этом деятельность должна носить некоммерческий характер, а урожай — выращиваться силами самого садовода или членов его семьи без привлечения наемных работников.

«Некоторые до сих пор опасаются, что если они решат продать излишки урожая со своего огорода, к ним придут полиция и налоговая, и придется заплатить больше потенциальной выручки. Но опасаться не надо. По закону, люди имеют право продавать излишки своего урожая бесплатно на рынках, где для них выделены специальные — некоторые еще называют их "социальными" — прилавки», — сказал Георгий Камнев.

Депутат добавил, что если торговля становится похожей на предпринимательскую деятельность (например, при реализации продукции с площади, значительно превышающей 50 соток), может потребоваться регистрация в качестве самозанятого.