😄 «Клерк» запустил новые реакции: теперь можно оценивать статьи эмоциями

На «Клерке» вышло обновление системы оценки контента. Под материалами на сайте можно ставить не только лайк, но и выразить отношение: 😠, 😐, 😄.

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