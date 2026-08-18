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😄 «Клерк» запустил новые реакции: теперь можно оценивать статьи эмоциями

361 просмотр27 открытий
2

На «Клерке» вышло обновление системы оценки контента. Под материалами на сайте можно ставить не только лайк, но и выразить отношение: 😠, 😐, 😄.

Теперь не обязательно писать развернутый комментарий: оценить пользу или подачу материала можно всего в один клик в конце кажной публикации.

Оценка статьи
Оценка статьи

По вашим реакциям алгоритмы и авторы будут оперативнее понимать, какой контент полезен бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям, а какие темы вызывают раздражение или оставляют аудиторию равнодушной.

Новые кнопки уже активны под всеми статьями и новостями на сайте.

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