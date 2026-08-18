😄 «Клерк» запустил новые реакции: теперь можно оценивать статьи эмоциями
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На «Клерке» вышло обновление системы оценки контента. Под материалами на сайте можно ставить не только лайк, но и выразить отношение: 😠, 😐, 😄.
Теперь не обязательно писать развернутый комментарий: оценить пользу или подачу материала можно всего в один клик в конце кажной публикации.
По вашим реакциям алгоритмы и авторы будут оперативнее понимать, какой контент полезен бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям, а какие темы вызывают раздражение или оставляют аудиторию равнодушной.
Новые кнопки уже активны под всеми статьями и новостями на сайте.
Комментарии2
Отлично🤩
Вот здесь зеленых реакций накидайте - https://www.klerk.ru/user/2239723/704728/
и после выставленной отметки всё исчезает!
1 - нет возможности переголосовать
2 - не видно как относятся к этому другие.
чего скрывать-то? помимо вашей внутренней статистики другим тоже интересно посмотреть