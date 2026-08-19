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Wildberries составил рейтинг регионов по расходам на подготовку детей к 1 сентября в 2026 году

Больше всего потратили жители Иркутской области, а Москва в рейтинге оказалась на 59 месте.

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Эксперты Wildberries оценили затраты россиян на покупку базового школьного набора, который включает одежду, обувь, спортивную форму, рюкзаки и канцелярию.

Итоговую сумму расходов на одного ребенка рассчитали на основе данных о продажах за июнь–август и статистики Росстата по количеству детей в субъектах РФ.

Так, лидерами по тратам стали Иркутская, Сахалинская и Рязанская области. Топ-10 регионов выглядит так:

  1. Иркутская область (чаще всего покупали – блузки школьные);

  2. Сахалинская область (рюкзаки);

  3. Рязанская область (рюкзаки);

  4. Московская область (спортивная форма для девочек);

  5. Калужская область (тетради);

  6. Тульская область (рюкзаки);

  7. Республика Мордовия (рюкзаки);

  8. Тамбовская область (рюкзаки);

  9. Ленинградская область (блузки школьные);

  10. Пензенская область (тетради).

Москва оказалась на 59 месте в рейтинге, но по абсолютной сумме продаж уступает только Московской области.

Эксперты объяснили это доступностью ТЦ и специализированных магазинов. А в небольших городах и населенных пунктах жители больше покупали онлайн.

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