Wildberries составил рейтинг регионов по расходам на подготовку детей к 1 сентября в 2026 году
Больше всего потратили жители Иркутской области, а Москва в рейтинге оказалась на 59 месте.
Эксперты Wildberries оценили затраты россиян на покупку базового школьного набора, который включает одежду, обувь, спортивную форму, рюкзаки и канцелярию.
Итоговую сумму расходов на одного ребенка рассчитали на основе данных о продажах за июнь–август и статистики Росстата по количеству детей в субъектах РФ.
Так, лидерами по тратам стали Иркутская, Сахалинская и Рязанская области. Топ-10 регионов выглядит так:
Иркутская область (чаще всего покупали – блузки школьные);
Сахалинская область (рюкзаки);
Рязанская область (рюкзаки);
Московская область (спортивная форма для девочек);
Калужская область (тетради);
Тульская область (рюкзаки);
Республика Мордовия (рюкзаки);
Тамбовская область (рюкзаки);
Ленинградская область (блузки школьные);
Пензенская область (тетради).
Москва оказалась на 59 месте в рейтинге, но по абсолютной сумме продаж уступает только Московской области.
Эксперты объяснили это доступностью ТЦ и специализированных магазинов. А в небольших городах и населенных пунктах жители больше покупали онлайн.
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