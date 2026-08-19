Wildberries составил рейтинг регионов по расходам на подготовку детей к 1 сентября в 2026 году

Больше всего потратили жители Иркутской области, а Москва в рейтинге оказалась на 59 месте.

Эксперты Wildberries оценили затраты россиян на покупку базового школьного набора, который включает одежду, обувь, спортивную форму, рюкзаки и канцелярию.

Итоговую сумму расходов на одного ребенка рассчитали на основе данных о продажах за июнь–август и статистики Росстата по количеству детей в субъектах РФ.

Так, лидерами по тратам стали Иркутская, Сахалинская и Рязанская области. Топ-10 регионов выглядит так:

Иркутская область (чаще всего покупали – блузки школьные); Сахалинская область (рюкзаки); Рязанская область (рюкзаки); Московская область (спортивная форма для девочек); Калужская область (тетради); Тульская область (рюкзаки); Республика Мордовия (рюкзаки); Тамбовская область (рюкзаки); Ленинградская область (блузки школьные); Пензенская область (тетради).

Москва оказалась на 59 месте в рейтинге, но по абсолютной сумме продаж уступает только Московской области.

Эксперты объяснили это доступностью ТЦ и специализированных магазинов. А в небольших городах и населенных пунктах жители больше покупали онлайн.