Что первично: спецоценка условий труда или оценка профессиональных рисков?

На проведение СОУТ срок установлен, а для ОПР – нет.

СОУТ и ОПР — это базовые процессы системы управления охраной труда. Оба мероприятия обязательны, отсутствие любого из приведет к административной ответственности.

Может возникнуть вопрос – какое из них проводить в первую очередь.

Например, с 1 сентября 2026 года появляется новое рабочее место, что делать сначала: СОУТ или ОПР?

«На проведение СОУТ на законодательном уровне определен срок – в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию нового рабочего места (закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ)», — пишет ТГ-канал «Охрана Труда».

А для проведения мероприятий по управлению профессиональными рисками сроки не предусмотрены – есть лишь обязанность.

Кроме того, провести СОУТ до появления нового рабочего места невозможно, а частично провести оценку рисков получится.

Таким образом, к 1 сентября уже должны быть материалы по оценке рисков на новом рабочем месте.