Что первично: спецоценка условий труда или оценка профессиональных рисков?
На проведение СОУТ срок установлен, а для ОПР – нет.
СОУТ и ОПР — это базовые процессы системы управления охраной труда. Оба мероприятия обязательны, отсутствие любого из приведет к административной ответственности.
Может возникнуть вопрос – какое из них проводить в первую очередь.
Например, с 1 сентября 2026 года появляется новое рабочее место, что делать сначала: СОУТ или ОПР?
«На проведение СОУТ на законодательном уровне определен срок – в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию нового рабочего места (закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ)», — пишет ТГ-канал «Охрана Труда».
А для проведения мероприятий по управлению профессиональными рисками сроки не предусмотрены – есть лишь обязанность.
Кроме того, провести СОУТ до появления нового рабочего места невозможно, а частично провести оценку рисков получится.
Таким образом, к 1 сентября уже должны быть материалы по оценке рисков на новом рабочем месте.
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