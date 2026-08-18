Как оплачивать больничный совместителю без основной работы

Для совместителей есть свои нюансы оплаты больничных. Но если основной работы нет, применяются общие правила для одного места работы.

СФР в письме от 09.07.2026 № 12-20/37568 рассмотрел ситуацию с больничным совместителя.

У женщины было две работы, потом она уволилась с первой, а на второй так и продолжает числиться совместителем. То есть она совместитель без основного места работы. Причем стаж работы по совместительству – менее 2 лет.

Соответственно, у бухгалтера возник вопрос – как будут рассчитываться больничные и декретные.

Кто и как оплачивает больничный при совместительстве, мы разбирали здесь.

СФР ответил, что в данном случае сотрудница работает только у одного работодателя.

Поэтому назначение, исчисление и выплата пособия будет в общем порядке – по единственному месту работы с учетом общего заработка, полученного в расчетном периоде (2024 ­– 2025 годы).