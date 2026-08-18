Минпромторг предлагает вернуть производителям медизделий «входной» НДС

Производители медизделий смогут принимать к вычету «входной» НДС. Минпромторг хочет установить нулевую ставку для ряда российских товаров, чтобы уменьшить их себестоимость.

Минпромторг предложил создать механизм возврата НДС, который отечественные производители медицинских изделий уплачивают при покупке материалов и комплектующих. Законопроект уже появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 164 и 165 части второй НК и устанавливает ставку НДС в 0% для определенных категорий российских медизделий. При применении нулевой ставки компании смогут принимать к вычету суммы налога, предъявленные поставщиками.

Для подтверждения права на льготу потребуется выписка из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров ЕАЭС.

Сейчас производители медизделий не платят НДС и не могут применять вычет «входного» налога. В результате суммы НДС, уплаченные при закупке материалов, включаются в стоимость продукции и увеличивают себестоимость российской медицинской техники.