Почему россияне боятся акций и золота: эксперт назвал главные барьеры для инвестиций
Накопительные счета и вклады возглавили рейтинг предпочтений российских инвесторов.
Россияне предпочитают хранить деньги на накопительных счетах (43,3%) и на банковских вкладах (30,8%)
Почему фондовый рынок, инвестиции в золото и крипту выбирают мало – объяснил «Клерку» основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.
По его словам, барьеры для инвестиций в акции и облигации такие:
высокая ключевая ставка ЦБ. Ставки по банковским вкладам (свыше 16-20% годовых) делают депозиты более привлекательными и понятными;
психологический фактор – опыт прошлых потерь из-за высокой волатильности, геополитических шоков и санкций формирует недоверие к рынку капитала;
сложность инструментов и низкая финансовая грамотность;
налоговые и инфраструктурные барьеры. Самостоятельный расчет налога, вычеты только по ИИС и сложности с доступом к иностранным акциям отсекают часть инвесторов.
отсутствие культуры «богатства поколений». Российские семьи живут сегодняшним днем, долгосрочные инвестиции не целесообразны для тех, кому деньги могут понадобиться в ближайшем будущем.
Золото для инвестиций выбирают только 11,7% россиян. Это объясняется крепким рублем, высокими издержками физического владения, проблемами с хранением и риском повреждения металла. А обезличенные металлические счета не застрахованы, при них нет физического металла, рассказал Исаков.
Причинами маргинальности криптовалют (3,3%) эксперт назвал правовую неопределенность и отсутствие защиты.
Люди боятся блокировки счетов, потери доступа к кошелькам, взлома бирж, а также непризнания криптовалют законным платежным средством и отсутствия госзащиты. Кроме того, техническая непонятность и сложность активов создают высокий порог входа.
«Практически безрисковая доходность инструментов денежного рынка при высокой ключевой ставке (более 16%) предпочтительнее рискованных криптоактивов для частных инвесторов», — пояснил Исаков.
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до целевых уровней и стабилизация курса рубля станут основными факторами для перетока средств населения на фондовый рынок. До тех пор россияне будут придерживаться консервативной стратегии, предпочитая банковские вклады и недвижимость.
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