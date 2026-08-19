Почему россияне боятся акций и золота: эксперт назвал главные барьеры для инвестиций

Россияне предпочитают хранить деньги на накопительных счетах (43,3%) и на банковских вкладах (30,8%)

Почему фондовый рынок, инвестиции в золото и крипту выбирают мало – объяснил «Клерку» основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

По его словам, барьеры для инвестиций в акции и облигации такие:

высокая ключевая ставка ЦБ . Ставки по банковским вкладам (свыше 16-20% годовых) делают депозиты более привлекательными и понятными;

психологический фактор – опыт прошлых потерь из-за высокой волатильности, геополитических шоков и санкций формирует недоверие к рынку капитала;

сложность инструментов и низкая финансовая грамотность;

налоговые и инфраструктурные барьеры. Самостоятельный расчет налога, вычеты только по ИИС и сложности с доступом к иностранным акциям отсекают часть инвесторов.

отсутствие культуры «богатства поколений». Российские семьи живут сегодняшним днем, долгосрочные инвестиции не целесообразны для тех, кому деньги могут понадобиться в ближайшем будущем.

Золото для инвестиций выбирают только 11,7% россиян. Это объясняется крепким рублем, высокими издержками физического владения, проблемами с хранением и риском повреждения металла. А обезличенные металлические счета не застрахованы, при них нет физического металла, рассказал Исаков.

Причинами маргинальности криптовалют (3,3%) эксперт назвал правовую неопределенность и отсутствие защиты.

Люди боятся блокировки счетов, потери доступа к кошелькам, взлома бирж, а также непризнания криптовалют законным платежным средством и отсутствия госзащиты. Кроме того, техническая непонятность и сложность активов создают высокий порог входа.

«Практически безрисковая доходность инструментов денежного рынка при высокой ключевой ставке (более 16%) предпочтительнее рискованных криптоактивов для частных инвесторов», — пояснил Исаков.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до целевых уровней и стабилизация курса рубля станут основными факторами для перетока средств населения на фондовый рынок. До тех пор россияне будут придерживаться консервативной стратегии, предпочитая банковские вклады и недвижимость.