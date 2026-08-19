64% россиян одобрили право женщин с детьми до 7 лет на два дня удаленки

Поддержка частичной удаленки для матерей дошкольников достигает 64%, но отношение к инициативе сильно различается по полу, возрасту и уровню дохода

Две трети россиян поддержали предложение закрепить в Трудовом кодексе право женщин с детьми младше семи лет на частичную удаленную занятость.

64% респондентов высказались в поддержку идеи, 12% — против, а 24% затруднились с ответом. Среди сомневающихся звучали опасения, что работницы на производстве, в школах и детсадах окажутся лишены такой возможности. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Женщины поддерживают инициативу чаще мужчин — 69% против 59%. Возраст также влияет на отношение к предложению: среди россиян до 35 лет его одобряют 74%, среди граждан старше 45 лет — 49%.

Россияне с доходом от 100 тыс. рублей поддерживают идею реже (55–59%), чем те, кто зарабатывает меньше (69%).

Среди родителей детей до семи лет инициативу поддержали 67% участников опроса. При этом матери одобряют предложение чаще отцов — 71% против 66%.

Недавно мы писали, что работодателей могут обязать предоставлять беременным временную дистанционную работу.