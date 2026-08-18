Т-Банк запустил бесплатный сервис для работы с электронными транспортными накладными

Сервис позволит малому и среднему бизнесу создавать, подписывать и обмениваться электронными транспортными документами. С 1 сентября 2026 года участникам рынка предстоит перейти на электронный формат их оформления.

Т-Банк запустил для клиентов малого и среднего бизнеса бесплатный сервис «Транспортный электронный документооборот (ЭДО)». В нем предприниматели смогут создавать, заполнять, подписывать и обмениваться электронными транспортными накладными и заказами-заявками.

Запуск связан с изменениями законодательства. С 1 сентября 2026 года участники рынка должны будут оформлять в электронном виде транспортные накладные, заказы-заявки на перевозку и экспедиторские документы.

Для перехода на новый порядок бизнесу потребуется выбрать оператора транспортного ЭДО, получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и перейти на электронное оформление документов на всех этапах грузоперевозки.

Новый сервис рассчитан на небольшие транспортные компании, перевозчиков, а также организации, которые регулярно отправляют или принимают грузы. Подписывать документы смогут как руководители, так и сотрудники, участвующие в перевозке, отправке или приемке товаров.

«При создании решения мы исходили из того, что предпринимателю нужен не просто доступ к транспортному ЭДО, а консультационная поддержка при переходе на новый порядок работы: от открытия расчетного счета, оформления КЭП и подключения к сервису до заполнения транспортных накладных и перевода приемки грузов в электронный формат», — рассказала руководитель нефинансовых сервисов Т-Бизнеса Анастасия Яннаева.

Подключить транспортный ЭДО можно через кабинет Т-Бизнеса и мобильное приложение. Для клиентов банка сервис и круглосуточная поддержка предоставляются бесплатно. Для подписания документов потребуется действующая КЭП.

В дальнейшем Т-Банк планирует расширить функционал сервиса. В частности, пользователи смогут создавать и подписывать документы через мобильное приложение с помощью «Госключа», а также предоставлять сотрудникам доступ по машиночитаемой доверенности (МЧД).