«Ингосстрах» перевел кадровый электронный документооборот в облако

Компания разместила систему ЭДО в изолированном облачном контуре. Решение используют для работы с документами и данными сотрудников.

«Ингосстрах» перевел систему электронного документооборота в облачную среду Cloud X. Проект стал частью развития цифровой HR-инфраструктуры компании.

При выборе инфраструктуры компания учитывала требования к защите персональных данных сотрудников, сроки запуска системы и возможность ее масштабирования. В результате для ЭДО выбрали частный контур, размещенный в публичном облаке.

«Для нас было важно получить управляемую и защищенную среду, соответствующую требованиям к обработке персональных данных. Мы оценивали не только скорость запуска, но и зрелость платформы: наличие базовых инструментов мониторинга, управления ресурсами и обеспечения безопасности уже в стандартной функциональности», — рассказал директор департамента информационных технологий «Ингосстраха» Сергей Ковалев.

По его словам, облачная модель оказалась для компании более гибким вариантом по сравнению с самостоятельным развертыванием необходимой инфраструктуры.

Систему развернули на стандартной функциональности Cloud X без разработки отдельных инфраструктурных компонентов. Облачный провайдер подготовил инфраструктуру и настроил необходимые сервисы совместно с командами «Ингосстраха» и поставщика прикладной системы.