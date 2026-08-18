С 1 октября 2026 года коммуналка вырастет почти на 10%, в отдельных регионах — до 22%

Коммунальные платежи в России вырастут 1 октября в среднем на 9,9-10%, однако в Ставропольском крае, Тюменской области, Москве и Санкт‑Петербурге рост окажется заметно выше, что связано с износом сетей и объемом инвестиций.

1 октября 2026 года будет второй этап повышения коммунальных платежей в России. В 2026 году коммунальные платежи индексируют в два этапа. Первое повышение на 1,7% уже было 1 января.

Октябрьская индексация станет основной, и именно она сильнее всего отразится на суммах в квитанциях. Согласно распоряжению правительства РФ от 25 ноября 2025 года № 3413-р, итоговая сумма будет зависеть не только от утвержденного процента, но и от объема потребления ресурсов.

В среднем по стране совокупный платеж может увеличиться на 9,9-10%, однако в ряде регионов рост окажется существеннее. Например, в Ставропольском крае тарифы вырастут до 22%, в Тюменской области — на 17,2%, в Москве — на 15,0%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%, в Челябинской области — на 14,0%, в Курганской области — на 12,4%, в Московской области — на 12,8%, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 10,7%, в Свердловской области — на 9,6%, в Ленинградской области — на 9,2%, в Хакасии — около 8%.

Минэкономразвития обновило прогноз роста тарифов на ближайшие годы. Ожидается, что в 2027 году они вырастут на 8,7%, в 2028-м — на 7,1%, а в 2029-м — на 6,1%. Суммарно за четыре года тарифы прибавят около 36%, что превышает целевые показатели инфляции ЦБ. Разница в региональных индексах обусловлена износом сетей, объемом инвестиций в модернизацию и местной экономической ситуацией.