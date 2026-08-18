ЦБ: 85% предприятий не будут повышать зарплаты в третьем квартале 2026 года

Даже на фоне дефицита кадров 85% предприятий не намерены увеличивать зарплаты в третьем квартале, а заметное повышение ожидается только в сельском хозяйстве — на 2,2%.

Большинство российских предприятий не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам в третьем квартале 2026 года. Об этом сказано в новом выпуске мониторинга предприятий Банка России.

По данным регулятора, около 85% компаний не рассматривают индексацию, а те, кто все же готов увеличить выплаты, намерены поднять их не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. ЦБ отмечает, что такая динамика сохраняется даже на фоне продолжающейся напряженности на рынке труда.

Единственным сектором, где ожидается заметное повышение зарплат, стало сельское хозяйство.

«Только предприятия сельского хозяйства готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая», — сказано в документах ЦБ.

Мониторинг показывает, что предприятия по‑прежнему осторожно подходят к росту издержек на персонал, несмотря на дефицит кадров и конкуренцию за работников в ряде регионов и отраслей.