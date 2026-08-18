ЦБ: 85% предприятий не будут повышать зарплаты в третьем квартале 2026 года

Большинство российских предприятий не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам в третьем квартале 2026 года. Об этом сказано в новом выпуске мониторинга предприятий Банка России.
По данным регулятора, около 85% компаний не рассматривают индексацию, а те, кто все же готов увеличить выплаты, намерены поднять их не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. ЦБ отмечает, что такая динамика сохраняется даже на фоне продолжающейся напряженности на рынке труда.
Единственным сектором, где ожидается заметное повышение зарплат, стало сельское хозяйство.
«Только предприятия сельского хозяйства готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая», — сказано в документах ЦБ.
Мониторинг показывает, что предприятия по‑прежнему осторожно подходят к росту издержек на персонал, несмотря на дефицит кадров и конкуренцию за работников в ряде регионов и отраслей.
Комментарии1
а в первом и втором кваратле много было повысивших?
ничего там не гвооярт?:
УБОРОЧНАЯ же!
зарплаты повысили.... Конечно повысили! Это единственный сезон где отдельные категории работников зарплату имеют за год!
Кстати почему-то не говорится сколкьо времени в этот сезон работать приходится. И про нарушения трудовых прав как-то не поминают почему-то. Не знаете почему?
ВСЕГО ??? и это они называют "повышением" ??
кадры кадрами.... но денежки где-то ещё и взять надо! Что бы повышенными расплаччиваться!
У большинства предприятий дефицит в деньгах превышает все другие заявляемые дефициты..