💲 Курс доллара, евро, юаня на 19 августа 2026 года
Банк России установил курс доллара США 85,2 рубля, евро стоит 98,7.
На 19 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,2 рубля, курс евро — 98,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 августа 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
85,1645 рубля
Евро
98,7312 рубля
Юань
12,6240 рубля
Стратег «СберИнвестиций» Дмитрий Макаров отмечает, что рубль продолжает слабеть из‑за резкого сокращения валютных продаж экспортеров — в июле 2026 они упали до $2,2 млрд против $8,6 млрд во втором квартале. По его словам, рост импорта и высокий спрос населения на валюту усиливают давление на рубль и поддерживают движение доллара вверх.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
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