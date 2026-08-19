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Курсы валют
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💲 Курс доллара, евро, юаня на 19 августа 2026 года

Банк России установил курс доллара США 85,2 рубля, евро стоит 98,7.

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На 19 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,2 рубля, курс евро — 98,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 августа 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

85,1645 рубля

Евро

98,7312 рубля

Юань

12,6240 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 августа 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 19 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Стратег «СберИнвестиций» Дмитрий Макаров отмечает, что рубль продолжает слабеть из‑за резкого сокращения валютных продаж экспортеров — в июле 2026 они упали до $2,2 млрд против $8,6 млрд во втором квартале. По его словам, рост импорта и высокий спрос населения на валюту усиливают давление на рубль и поддерживают движение доллара вверх.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

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