💲 Курс доллара, евро, юаня на 19 августа 2026 года

На 19 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,2 рубля, курс евро — 98,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 августа 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 85,1645 рубля Евро 98,7312 рубля Юань 12,6240 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Стратег «СберИнвестиций» Дмитрий Макаров отмечает, что рубль продолжает слабеть из‑за резкого сокращения валютных продаж экспортеров — в июле 2026 они упали до $2,2 млрд против $8,6 млрд во втором квартале. По его словам, рост импорта и высокий спрос населения на валюту усиливают давление на рубль и поддерживают движение доллара вверх.

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