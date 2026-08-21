Юрист объяснил сколько раз коллекторы могут звонить должнику

Коллекторы не могут связываться с заемщиком без ограничений. Закон устанавливает периодичность звонков, сообщений и личных встреч, а забирать имущество взыскатели самостоятельно не вправе.

Коллекторы вправе звонить должнику не чаще одного раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Об этом «Клерку» рассказал генеральный директор ООО «ДОЛГАМ.НЕТ» и практикующий юрист Дмитрий Донсков.

Для сообщений также действуют ограничения: их можно направлять не чаще двух раз в день, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц. Личные встречи допускаются не чаще одного раза в неделю.

Связываться с должником можно в рабочие дни с 08:00 до 22:00, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 09:00 до 20:00.

«Еще один страх — коллекторы заберут ценное имущество. Это тоже заблуждение. Коллекторы, конечно, могут прийти по адресу должника, если с ним не удалось связаться. Но вот забирать что-то, да и просто входить к вам в дом без вашего согласия они не имеют права», — объяснил Донсков.

Если взыскатели нарушают установленные ограничения или используют незаконные методы воздействия, должник может обратиться с жалобой в Федеральную службу судебных приставов, а при необходимости — в полицию.

При этом важно понимать, на каком основании коллекторская организация вообще работает с задолженностью. Возможны две ситуации. Банк может привлечь коллекторов для взыскания долга, оставаясь кредитором. Другой вариант — продажа права требования по договору цессии. В этом случае у должника появляется новый кредитор.

Согласие заемщика на уступку требования по общему правилу не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором, однако должника необходимо уведомить.

До получения уведомления об уступке заемщик может исполнять обязательства первоначальному кредитору. После получения уведомления Донсков рекомендует проверить, кому теперь принадлежит право требования и на каком основании с должником связывается новая организация.