Налоговики назвали условия для банкротства через суд

Обратиться в суд для банкротства можно, если долг не менее 500 тыс. рублей просрочен более трех месяцев.

В процедурах банкротства участвуют все долги физлица: кредиты, налоги, коммунальные платежи и другое.

Не включаются в нее – долги по алиментам и возмещению ущерба, нанесенного жизни и здоровью другого человека, напомнило УФНС.

Физлица (в том числе ИП) могут пройти процедуру через арбитражный суд. Для этого должны быть нужно соблюдать условия:

сумма задолженности по основному долгу не менее 500 тыс. рублей ;

задолженность просрочена свыше трех месяцев.

В суде проанализируют обстоятельства дела, назначат финансового управляющего. По результатам рассмотрения дела суд может ввести либо реструктуризацию долгов, либо реализацию имущества.

После завершения расчетов с кредиторами лицо, признанное банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований.

Узнать актуальную информацию об этапах, условиях и порядке проведения процедур банкротства можно на сайте налоговой.