Работодатели предлагают до 400 тысяч рублей, чтобы привлечь дефицитных специалистов

Врачи остаются лидерами по уровню доходов в регионах: стоматологам в Томске предлагают от 400 тысяч рублей, в Хабаровске — от 300 тысяч, а высокие зарплаты для рабочих и бухгалтеров фиксируются в Ижевске, Набережных Челнах и Саратове.

Наиболее высокооплачиваемые предложения в крупных российских городах сосредоточены в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, финансов и логистики.

Работодатели готовы платить специалистам значительные суммы, чтобы привлечь квалифицированные кадры. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Аналитики представили данные, согласно которым второе место в списке заняла вакансия стоматолога-ортопеда в Томске с окладом от 400 тыс. рублей. Также в топ вошли предложения для коммерческого директора в Тюмени с зарплатой 300 тыс. и матроса во Владивостоке, которому предлагают от 200 до 300 тыс. ежемесячно.

«В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах, логистике», — сказано в исследовании.

Врачи остаются лидерами по уровню доходов во многих регионах, включая Ижевск, Иркутск, Хабаровск и Ярославль. В Хабаровске стоматологу-терапевту готовы платить от 300 тыс. рублей, а в Ижевске стоматологу-ортопеду — от 150 тыс.

Работодатели Ижевска, Хабаровска и Набережных Челнов также разместили вакансии для квалифицированных рабочих с доходом свыше 150 тыс. рублей. Кроме того, в ряде городов в топ высокооплачиваемых должностей вошли главные бухгалтеры: в Саратове им предлагают от 94 тыс., в Ульяновске и Липецке — от 100 тыс.