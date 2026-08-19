Российский рынок ИИ может дать нового миллиардера для списка Forbes

Видеогенератор Higgsfield стал одним из самых быстрорастущих ИИ‑стартапов: оценка достигла $5,4 млрд, инвестиции — $400 млн, а капитал основателя Александра Машрабова, по оценкам рынка, может превышать $2 млрд.

Основатель стартапа Higgsfield Александр Машрабов может войти в рейтинг миллиардеров Forbes после привлечения инвестиций в размере $400 млн.

Стартап в сфере генерации видеоконтента с помощью искусственного интеллекта Higgsfield привлек $400 млн при оценке бизнеса в $5,4 млрд. В раунде приняли участие Intel, Goldman Sachs, DST Global и Liberty Global. Об этом пишет Forbes.

В августе 2026 года годовая выручка компании достигла $700 млн, увеличившись с $20 млн годом ранее. В начале 2026 года проект оценивали в $1,3 млрд, что в четыре раза меньше текущих показателей. Эксперты полагают, что благодаря высокой конкуренции инвесторов основатели сохранили значительные доли в бизнесе. По оценкам участников рынка, капитал Александра Машрабова может достигать $2 млрд, что позволяет ему претендовать на место в списке Forbes.

«Компания очень быстро росла и привлекала деньги уже на высоких оценках, а значит, могла размываться меньше типичного стартапа», — сказал венчурный инвестор Алексей Милевский.

Higgsfield основали в 2023 году Александр Машрабов и Ерзат Дулат. Ранее Машрабов работал в «Яндексе», а в 2018 году запустил проект AI Factory, который в 2020 году приобрела компания Snap Inc. за $166 млн. После сделки предприниматель возглавлял отдел генеративного ИИ в Snap до момента создания собственного стартапа.