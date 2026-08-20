ВС: выпускники обязаны выплатить штраф за отказ работать по целевому договору

После спора в трех инстанциях Верховный суд решил, что выпускница должна компенсировать Минздраву нарушение целевого договора, поскольку такие отношения не являются ученическими и предусматривают штраф.

Верховный суд признал законным взыскание штрафа с выпускницы медвуза, отказавшейся трудоустроиться по договору о целевом обучении. Такие обязательства регулируются нормами закона об образовании, а не трудового законодательства.

Министерство здравоохранения Астраханской области обратилось в суд с требованием взыскать с выпускницы медицинского университета Имиры Мирмановой штраф и расходы, связанные с неисполнением обязательств по договору о целевом обучении. По условиям соглашения она должна была после окончания учебы устроиться на работу в местную больницу, однако отказалась это сделать.

Три судебные инстанции частично удовлетворили иск, посчитав, что между сторонами был заключен ученический договор, который регулируется трудовым законодательством и не предусматривает возможность взыскания штрафа с работника.

Верховный суд отменил эти выводы и поддержал позицию регионального Минздрава. Суд указал, что отношения по договору о целевом обучении регулируются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», который прямо предусматривает обязанность выпускника компенсировать заказчику ущерб в виде штрафа при отказе от трудоустройства.

В результате Мирманова обязана выплатить министерству здравоохранения Астраханской области установленный штраф за неисполнение условий целевого договора.