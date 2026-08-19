ФНС разъяснила, когда жителям новых регионам придется платить налог на имущество и земельный налог
Жители новых регионов России не платят имущественные налоги за 2025 год, но если недвижимость или земельный участок находятся в других регионах, то платят.
ФНС ежегодно направляет собственникам имущества уведомления с суммой налогов к уплате.
«Рассылка документа начнется в сентябре и завершится 1 ноября. В нем будут содержаться расчеты транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ за прошедший год», — пишет УФНС.
Жители новых регионов России за 2025 год земельный налог и налог на имущество не платят. Но если их недвижимость или земельный участок находятся в других регионах, где эти налоги введены, обязательство по ним будет рассчитано.
В уведомлении будут расчеты по каждому налогу. Там есть сведения о ставке налога, размере льготы, периоде владения объектом, повышающем коэффициенте, а также:
по транспортному налогу – регистрационный номер ТС, мощность двигателя;
по земельному налогу и налогу на имущество – кадастровая стоимость, доля в праве собственности, адрес либо кадастровый номер объекта, коэффициент к налоговому периоду.
НДФЛ рассчитают по четырем основаниям, по каждому из них отдельно:
налог не удержан налоговым агентом;
процентный доход от банковских вкладов превысил необлагаемую базу;
сумма дохода подлежит обложению по прогрессивной шкале;
получен выигрыш от участия в лотереях, азартных играх.
Уведомление придет в ЛК налогоплательщика или на Госуслуги при наличии доступа. Бумажный вариант по почте направят тем, кто не подключен к электронным сервисам.
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