Банки.ру упростил выбор займов благодаря рейтингу и отзывам в карточках

Отзывы влияют на решение 92% пользователей, поэтому сервис Банки.ру добавил рейтинг и число отзывов в карточки займов и кредитов, позволяя сразу сопоставлять условия с реальным опытом клиентов.

92% пользователей читают отзывы перед оформлением, а 58% считают это обязательным этапом. Если условия привлекательные, но отзывы плохие, 78% респондентов готовы отказаться от оформления. Об этом сказано в исследовании Банки.ру, данные есть в распоряжении «Клерка».

Особенно заметно влияние отзывов при выборе кредитных продуктов. Отзывы о микрозаймах читают 89% пользователей, и 80% готовы пересмотреть решение из-за негативных оценок. Для потребительских кредитов эти показатели составляют 95% и 77% соответственно.

Поэтому на витринах займов и кредитов Банки.ру теперь отображаются рейтинг компании в Народном рейтинге и число отзывов о ней. Нажав на эти показатели, пользователь сразу переходит к их чтению. Ранее для изучения опыта других клиентов нужно было отдельно искать информацию в Народном рейтинге, теперь она встроена прямо в карточку продукта.

«Мы последовательно делаем процесс выбора финансовых продуктов более прозрачным и понятным. Пользователю важно видеть не только условия предложения, но и опыт людей, которые уже им воспользовались. Рейтинг и отзывы в карточке помогают сравнивать продукты в рамках одного сценария и принимать правильные финансовые решения», — сказал директор направления «Кредитование» Никита Егоров.

Новая функция делает выбор более прозрачным: пользователи видят, на каком количестве мнений основана оценка, и принимают решение, располагая полной информацией. Для рынка это усиливает конкуренцию по качеству обслуживания — финансовые компании вынуждены следить не только за параметрами продукта, но и за своей репутацией.