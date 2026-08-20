Когда выводить маркированный товар из «Честного знака» при продажах через Ozon по FBS: ответ эксперта

Код маркировки выводят из оборота после того, как заказ получит статус «Доставлен».

ООО на УСН 15% продает товар (медицинские слуховые аппараты) через Ozon. Товар хранится у компании на складе (FBS), его самостоятельно собирают, относят в пункт приема маркетплейса, откуда товар отправляется покупателю в его ближайший ПВЗ Ozon.

В честном знаке ООО самостоятельно выводит из оборота товар через дистанционную продажу. По итогам месяца Озон присылает отчеты о продаже за месяц.

Например, товар оплатили 15 июля, его собрали и отнесли в пункт приема 16 июля, в пункт выдачи товар был доставлен 20 июля, покупатель забрал товар 22 июля, Озон сформировал отчеты о продаже на 31 июля, а по ЭДО эти отчеты получили 5 августа.

В какой момент будет правильным выводить товар через дистанционную продажу, какой датой, и какой документ должен быть основанием при дистанционном выводе из оборота – объясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Надежда Камышева «Озон рекомендует при работе по FBS выводить код маркировки из оборота после того, как заказ перешел в статус «Доставлен». И это правильно, потому что при доставке переходит право собственности на товар и его надо выводить из оборота. В рассматриваемом случае выводить товар из ЧЗ надо 22 июля.»

Выводить из оборота не полученный покупателем товар не стоит – потому что если товар не заберут или откажутся получать, его придется опять вводить в систему.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.