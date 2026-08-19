Союз торговых центров опроверг прогнозы о массовом закрытии объектов

Представители отрасли заявили, что торговые центры не прекращают работу, а адаптируются к новым рыночным условиям.

19 августа 2026 года управляющий директор Союза торговых центров Сергей Платицын сообщил, что информация о грядущем массовом закрытии площадок не соответствует действительности. По его словам, отрасль демонстрирует устойчивость, несмотря на изменение потребительских предпочтений и структуры арендаторов.

Ранее СМИ писали, что около 10% торговых центров в России могут закрыться или сменить концепцию в ближайшие 2-3 года.

«Если вы называете такую точную цифру — назовите конкретные торговые центры. С адресами, собственниками, уровнем вакантности, долговой нагрузкой и предполагаемой датой закрытия. Какие именно 150 объектов закроются? Какие 250? Какие 500-700 будут снесены или реконцептированы?», — спрашивает Платицын.

Он выразил готовность пройти по каждому из них и обсудить, действительно ли он готовится к закрытию.

«Пока списка нет, цифра 150-250 — не прогноз, а фантазия», — утверждает эксперт.

По его словам, вместо закрытия торговые центры меняют концепции, расширяя досуговые зоны и сервисные услуги. Такая стратегия позволяет собственникам сохранять заполняемость площадей и поддерживать финансовые показатели на стабильном уровне.