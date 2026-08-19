Силуанов: 43 региона полностью избавились от рыночной задолженности

По словам Антона Силуанова, программы повышения финансовой устойчивости дали дополнительный эффект в 580 млрд рублей, а 43 региона уже вышли на нулевой уровень рыночного долга.

Рыночная задолженность регионов продолжает снижаться. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам министр финансов Антон Силуанов сообщил, что 43 субъекта полностью избавились от рыночного долга, а в 24 регионах его уровень не превышает 10% собственных доходов.

«Важно что рыночный долг регионов снизился за период с начала года на 60 млрд рублей и составил 5,2% от собственных доходов. 43 региона не имеют рыночной задолженности, еще в 24 регионах она составляет менее 10% от собственных доходов», — сказал министр.

По словам Силуанова, все регионы подготовили программы повышения финансовой устойчивости, а дополнительный эффект от их реализации составил 580 млрд рублей. Эти меры должны укрепить региональные финансы и снизить зависимость от рыночных заимствований.