Налоговики рекомендуют самозанятым проверить настройки авточеков, чтобы не переплачивать налог

Если самозанятый систематически безосновательно аннулирует чеки, налоговики могут провести проверку, сообщает региональное УФНС.

Налоговики назвали частые ошибки при формировании чеков:

1. Замена чека счетом на поставку услуг или товаров. Счет на оплату не заменяет чек.

«Счет в приложении «Мой налог» — это предварительный документ для удобства получателя услуг. Он не фиксирует доход и не заменяет чек, который самозанятый обязан сформировать и передать заказчику», — пояснили налоговики.

2. Нет проверки настройки функции авточеков, что создает риск включения излишних поступлений в расчет налога.

Если самозанятый регистрировался через банк, биржу, маркетплейс или другой сервис, и в настройках партнера активирована функция автоматического формирования чека при поступлении денег на «приоритетную» карту или счет, то под налог могут попасть все поступления на этот счет, даже если часть из них — это личные средства физлица.