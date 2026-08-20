Цены на готовое жилье взлетели на 10,4%: вторичка стала дороже на фоне снижения ключевой ставки в 2026 году

Стоимость готовых квартиры прибавила 10,4% за квартал, тогда как новостройки подорожали лишь на 2%. Спрос смещается в сторону вторички из-за более доступных условий и ожиданий ужесточения семейной ипотеки.

Стоимость готового жилья в России в I квартале 2026 года выросла на 10,4%, что в пять раз превышает темпы подорожания новостроек.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке достигла 144 тыс. рублей, тогда как в сегменте строящегося жилья показатель увеличился лишь на 2% — до 219,5 тыс. рублей. Переток спроса на вторичный рынок эксперты связывают с постепенным снижением ключевой ставки и значительным ценовым разрывом между готовыми и новыми квартирами. Об этом пишут «Известия».

Если в 2025 году новостройки дорожали быстрее вторички, то сейчас динамика сменилась на противоположную. По данным Роскадастра, за первое полугодие 2026 в России продали 699,8 тыс. готовых квартир, что на 21% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Аналитики отмечают, что доля рыночных ипотечных программ в общем объеме выдач выросла с 19 до 37%, причем основной прирост обеспечил именно вторичный сегмент.

Аналитик «Финама» Кристина Гудым объяснила, что спрос на вторичное жилье сейчас продолжает расти, и это постепенно разгоняет цены на него.

Дополнительным фактором роста цен на вторичку стали ожидания ужесточения условий семейной ипотеки, которое может произойти с 1 октября 2026 года. Эксперты полагают, что при повышении ставок по льготным программам семьи с одним ребенком будут чаще выбирать готовые квартиры, так как разница между льготной и рыночной ставкой станет менее ощутимой. При этом дефицит ликвидных предложений на вторичном рынке сохраняется: в Москве средний срок продажи квартиры сократился до 90 дней.