Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар:Финансовый директор в эпоху турбулентности экономики 2026-2027
Экономика России
Читать 1 мин

Минэкономики готовит проект макропрогноза на ближайшую трехлетку

В прогнозе МЭР ответит, как планирует поддерживать экономический рост в России.

Экономический рост в России будет поддерживаться за счет бюджетного импульса и увеличения внутреннего потребления, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, ведомство работает над проектом прогноза социально-экономического развития РФ на ближайшие три года. 

«Сейчас мы формируем проект прогноза уже на ближайшую трехлетку», — сказал Решетников.

В прогнозе будут даны детальные ответы на вопросы о том, как МЭР планирует поддерживать экономический рост в стране.

Автор

Комментарии

2
  • N
    NV_D

    они точно экономисты?

ГлавнаяПодписка