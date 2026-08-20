Минэкономики готовит проект макропрогноза на ближайшую трехлетку
В прогнозе МЭР ответит, как планирует поддерживать экономический рост в России.
Экономический рост в России будет поддерживаться за счет бюджетного импульса и увеличения внутреннего потребления, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По его словам, ведомство работает над проектом прогноза социально-экономического развития РФ на ближайшие три года.
«Сейчас мы формируем проект прогноза уже на ближайшую трехлетку», — сказал Решетников.
В прогнозе будут даны детальные ответы на вопросы о том, как МЭР планирует поддерживать экономический рост в стране.
Комментарии2
они точно экономисты?