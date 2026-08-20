Банки сокращают скидки по ипотеке и усиливают сегментацию заемщиков

Кредитные организации корректируют условия кредитования на фоне замедления темпов снижения ключевой ставки и роста стоимости фондирования. Инструменты лояльности теперь используют для сегментации заемщиков и привлечения клиентов с низким уровнем риска без изменения базовых ставок.

В августе 2026 года три банка из топ-20 по размеру ипотечного портфеля ужесточили свои программы, следует из данных ПАО «Дом.РФ». В конце июля МКБ отменил скидку в 1 процентный пункт за быстрый выход на сделку при покупке готового жилья. В августе ВТБ снизил скидку за первоначальный взнос от 50% с 1 до 0,5 п. п., а банк «Дом.РФ» ввел надбавку в 1 п. п. по рыночным программам при взносе ниже 50%. Об этом пишет «Коммерсант».

Средние ставки по рыночной ипотеке с начала июля находятся в диапазоне 18,7-18,74% годовых для новостроек и 18,67-18,71% годовых для готового жилья. На стратегию банков влияет повышение прогноза Банка России по среднему значению ключевой ставки до 14,5-14,6% и инфляции до 5,9-6,2%.

«Такие инструменты — способ сегментировать клиентов, привлекать более надежных заемщиков с меньшим риском дефолта, гибко управлять ценообразованием и стимулировать быстрые сделки», — пояснил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни.ру» Магомед Гамзаев.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич добавил, что ужесточение скидочных программ позволяет банкам не повышать базовые ставки, сохраняя конкурентоспособность предложений.