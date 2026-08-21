Публичные разбирательства с работодателем поддерживают 20% россиян

Несмотря на то что 20% россиян готовы вынести трудовой конфликт в соцсети или СМИ, подавляющее большинство категорически против такой публичности,

Большинство россиян предпочитают решать трудовые конфликты внутри коллектива, однако каждый пятый допускает возможность вынести спор в публичное пространство. 8% респондентов считают такой шаг однозначно приемлемым, еще 12% — скорее допускают его, отмечая, что иногда это единственный способ привлечь внимание руководства.

При этом 54% опрошенных категорически против публичных разбирательств, а 26% скорее не одобряют подобный подход, считая его нарушением корпоративной этики и превращением рабочих конфликтов в шоу. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Готовность к публичности заметно различается между мужчинами и женщинами. Среди мужчин 27% допускают открытые разбирательства (14% — однозначно, 13% — скорее да), среди женщин — лишь 14% (3 и 11% соответственно). Люди до 45 лет также чаще готовы обсуждать трудовые споры публично — 21-22%, тогда как среди старших респондентов — 16%.

Среди обладателей среднего профессионального образования 27% поддерживают вынесение споров в соцсети и СМИ (17% — однозначно), среди выпускников вузов — только 18% (5% — однозначно).

Россияне с заработком от 150 тыс. рублей 25% считают публичность приемлемой, среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс., — 20%.