Минтруд разъяснил изменения в обучении по охране труда с 31 августа 2026

Обучение требованиям ОТ на работах с повышенной опасностью проводится с периодичностью, установленной в соответствующем НПА. Если периодичность не указана, то не реже одного раза в 3 года.

С 31 августа 2026 года вступают в силу поправки в Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, внесенные постановлением Правительства РФ от 30.06.2026 № 805.

Поправки внесены, в том числе в требования к периодичности проведения планового обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования, уточнил Минтруд в письме от 05.08.2026 № 15-2/ООГ-1404.

Сейчас периодичность обучения по указанным программам должна устанавливаться соответствующими НПА, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

Например, правилами по охране труда при нанесении металлопокрытий, утвержденными приказом Минтруда от 12.11.2020 № 776н, правилами по охране труда в ЖКХ, утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2020 № 758н, правилами по охране труда в сельском хозяйстве, утвержденными приказом Минтруда от 27.10.2020 № 746н, и пр.

Если в утвержденных правилах нет таких требований, обучение следует проводить не реже одного раза в 1 года. С 31 августа 2026 года этот период будет увеличен до 3 лет.

То есть, обучение требованиям охраны труда на работах с повышенной опасностью проводится с периодичностью, установленной в соответствующих правилах по охране труда. Если в правилах периодичность не указана, то не реже одного раза в 3 года.

Результаты обучения по оказанию первой помощи пострадавшим и последующей проверки знания оформляются протоколом проверки знания требований охраны труда, также уточнил Минтруд.