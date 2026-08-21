Письмо МЭР: маркетплейсы обязаны контролировать маркировку медизделий у своих партнеров

Минэкономразвития ответило, обязан ли маркетплейс проверять регистрацию в ГИС МТ партнера, который продает медицинские изделия.

В письме от 12.08.2026 № ОГ-Д31-5095 МЭР напомнило, что с 1 октября 2026 года оператор посреднической цифровой платформы будет обязан проверять сведения, содержащиеся в карточке товара (постановление правительства от 02.07.2026 № 821).

В нем указано, что порядок специальной проверки информации о продаже товара, подлежащего маркировке, применяются к товарам, подлежащим маркировке в соответствии с законом о регулировании торговли (от 28.12.2009 № 381-ФЗ), законодательством об обращении лекарственных средств или законодательством о драгметаллах и камнях.

При этом кабмин утверждает перечень отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. К ним относятся и медицинские изделия. Правила маркировки отдельных видов медицинских изделий установлены постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 № 894.

Таким образом, правила маркировки отдельных видов медизделий устанавливаются Правительством РФ на основании положений закона № 381-ФЗ.

Значит, в отношении медицинских изделий, подпадающих под маркировку, маркетплейс обязан проверять специальную информацию о продаже товара, включая регистрацию продавца в ГИС МТ, пояснило Минэкономики.