⚡️ Итоги дня: Россия стала главным покупателем китайского пива, горбуша подорожала на 50%, кафе стали чаще закрываться, а YouTube раздает авторам миллионные контракты
Подготовили обзор главных событий дня — 20 августа 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Россия нарастила закупки грузинского вина. В июле 2026 его приобрели на $18,04 млн, это максимум с октября 2025 года.
Россия в первом полугодии 2026 года в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — сумма поставок составила всего 1,9 млн долларов.
В четверг, 20 августа, отмечается день рождения Чебурашки — героя мультфильмов и произведений Эдуарда Успенского.
Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза в годовом выражении — поставки в середине лета этого года составили 4,3 млн долларов.
Россия стала главным покупателем китайского пива в мире. Москва в июле приобрела его у Пекина на сумму $7,3 млн. Это максимум за всю историю взаимной торговли.
Спрос на плюшевого Чебурашку растет заметно быстрее, чем на других популярных среди россиян персонажей - в январе-августе его покупали на 63% чаще.
Оптовая стоимость горбуши увеличилась за год почти на 50%, достигнув на Дальнем Востоке — в регионе промысла — 460 руб. за 1 кг. Дорожает вся группа лососевых, вылов которой за год снизился на 60%.
Число кафе в городах миллионниках с августа 2025 года по август 2026 года сократилось на 6%, до 12 тыс. точек.
Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. Топливо продали с нефтяной базы «Кола» в Мурманской области.
Lada заняла весь топ-5 самых продаваемых моделей подержанных легковушек.
Россия в июле увеличила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года – сумма поставок достигла 1,39 млрд долларов.
Geely больше не будет разрабатывать традиционные автомобили только с двигателями внутреннего сгорания.
Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тыс. в год.
Зарплатные предложения в сфере кибербезопасности выросли за полгода заметно больше, чем в ИТ в целом, — на 40%.
Порядка 82% россиян за последние три месяца уже успели столкнуться с проблемами доступа к российским сайтам в зарубежных браузерах и приложениях.
Больше всего в январе-июле 2026 года вырос средний чек на премиальный отдых в Египте и Турции — на 36% и 25% соответственно.
Средняя стоимость базового школьного набора в январе-августе 2026 года снизилась на 12%, до 4,8 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
С начала лета 2026 года почтовыми сервисами воспользовались на 10% больше россиян, чем годом ранее.
ЛДПР предложила обучать иностранцев в российских вузах только платно.
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Больницы продолжат принимать малолетних без медицинских оснований. Правительство не поддержало законопроект о запрете органам опеки направлять малолетних детей в больницы без медицинских показаний.
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