⚡️ Итоги дня: Россия стала главным покупателем китайского пива, горбуша подорожала на 50%, кафе стали чаще закрываться, а YouTube раздает авторам миллионные контракты

Россия нарастила закупки грузинского вина. В июле 2026 его приобрели на $18,04 млн, это максимум с октября 2025 года.

Россия в первом полугодии 2026 года в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — сумма поставок составила всего 1,9 млн долларов.

В четверг, 20 августа, отмечается день рождения Чебурашки — героя мультфильмов и произведений Эдуарда Успенского.

Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза в годовом выражении — поставки в середине лета этого года составили 4,3 млн долларов.

Россия стала главным покупателем китайского пива в мире. Москва в июле приобрела его у Пекина на сумму $7,3 млн. Это максимум за всю историю взаимной торговли.

Спрос на плюшевого Чебурашку растет заметно быстрее, чем на других популярных среди россиян персонажей - в январе-августе его покупали на 63% чаще.

Оптовая стоимость горбуши увеличилась за год почти на 50%, достигнув на Дальнем Востоке — в регионе промысла — 460 руб. за 1 кг. Дорожает вся группа лососевых, вылов которой за год снизился на 60%.

Число кафе в городах миллионниках с августа 2025 года по август 2026 года сократилось на 6%, до 12 тыс. точек.

Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. Топливо продали с нефтяной базы «Кола» в Мурманской области.

Lada заняла весь топ-5 самых продаваемых моделей подержанных легковушек.

Россия в июле увеличила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года – сумма поставок достигла 1,39 млрд долларов.

Geely больше не будет разрабатывать традиционные автомобили только с двигателями внутреннего сгорания.

Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тыс. в год.

Зарплатные предложения в сфере кибербезопасности выросли за полгода заметно больше, чем в ИТ в целом, — на 40%.

Порядка 82% россиян за последние три месяца уже успели столкнуться с проблемами доступа к российским сайтам в зарубежных браузерах и приложениях.

Больше всего в январе-июле 2026 года вырос средний чек на премиальный отдых в Египте и Турции — на 36% и 25% соответственно.

Средняя стоимость базового школьного набора в январе-августе 2026 года снизилась на 12%, до 4,8 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

С начала лета 2026 года почтовыми сервисами воспользовались на 10% больше россиян, чем годом ранее.

ЛДПР предложила обучать иностранцев в российских вузах только платно.

Специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Разработка и управление программным обеспечением» стали самыми популярными у абитуриентов российских колледжей и техникумов

Больницы продолжат принимать малолетних без медицинских оснований. Правительство не поддержало законопроект о запрете органам опеки направлять малолетних детей в больницы без медицинских показаний.

ЛДПР предложила создать социальный навигатор для семей с детьми-инвалидами.

Новорожденных в России планируют обследовать еще на шесть редких заболеваний, в том числе на миодистрофию Дюшенна.

Новый ГОСТ на электрические средства индивидуальной мобильности, устанавливающий технические требования и методы испытаний, начнет действовать в России 1 октября 2027 года.

Единственный магазин сети «Пятерочка Налету» в Санкт-Петербурге прекратил работу.

Женщины с детьми, регулярно заказывающие доставку, экономят на покупках 2,7 часа в неделю — это почти 143 часа в год

В Роскачестве рассказали о фейковых сайтах продажи билетов на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября 2026 года.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в Москве отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые взыскали с ювелирной сети Sunlight 4,2 млн руб. за незаконное использование песни Стаса Михайлова в рекламе.

ЛДПР предложила обучать иностранцев в российских вузах только платно.

ЦБ выпустил инвестмонеты «Георгий Победоносец». Среди них есть золотая номиналом в 10 тыс. рублей.

В мессенджере MAX стала доступна статистика каналов. Авторы смогут отслеживать динамику роста подписчиков, просмотров и долю аудитории с включёнными уведомлениями.

Доля российских треков, созданных с использованием ИИ, составила 58% в 2026 году

Корпорация Google начала усложнять процесс установки на Android-гаджеты приложений от непроверенных разработчиков.

YouTube начал предлагать некоторым авторам эксклюзивные соглашения на «миллионы долларов», чтобы они не публиковали видео на других платформах.