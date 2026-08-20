WB Банк сделал обслуживание и переводы для владельцев ПВЗ бесплатными до конца 2026

WB Банк для владельцев ПВЗ отменил комиссии за обслуживание и рублевые переводы до конца 2026 года. Условия действуют автоматически и не требуют оформления специальных тарифов.

WB Банк ввел новую меру поддержки для владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries: до конца 2026 года обслуживание счетов и все рублевые переводы — как внутри банка, так и в другие кредитные организации — стали бесплатными. Это поможет снизить операционные издержки предпринимателей.

Льготные условия распространяются как на действующих клиентов, так и на тех, кто откроет счет в WB Банке после 20 августа 2026. Комиссия за ежемесячное обслуживание и переводы отменена автоматически, без заявлений и оформления специальных тарифов. Владельцу ПВЗ достаточно иметь активный расчетный счет.

«Мера стала частью программы поддержки предпринимателей в экосистеме Wildberries. Льготные условия обслуживания в банке также предоставлены продавцам Wildberries», — сказано в телеграм-канале пресс-службы компании.

Ранее аналогичные льготы получили продавцы маркетплейса: WB Банк и МКК WB Финанс предоставили трехмесячные кредитные каникулы представителям малого и среднего бизнеса, чья деятельность пострадала из-за атак на логистические центры компании.