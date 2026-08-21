Эксперт: снижение доходности депозитов делает досрочное погашение ипотеки выгоднее в 2026 году

Заемщики с ипотекой по высоким рыночным ставкам реагируют на снижение доходности вкладов быстрее остальных: при доходности около 13% уменьшение долга дает заметную экономию.

Снижение доходности вкладов усиливает интерес заемщиков к досрочному погашению ипотеки, особенно по кредитам, выданным по высоким рыночным ставкам. Об этом «Клерку» рассказал Денис Загребельный — генеральный директор ПКО «Защита Онлайн».

В первом квартале 2026 года объем таких выплат достиг 380 млрд рублей, увеличившись на 20% год к году. При этом около 90% досрочных погашений совершаются за счет собственных средств заемщиков, что говорит о перераспределении накоплений, а не о перекредитовании.

Денис Загребельный «Когда доходность вкладов снижается, заемщик начинает сравнивать потенциальный доход от размещения свободных средств с экономией, которую даст сокращение задолженности. Чем меньше становится разница между доходностью депозита и стоимостью ипотеки, тем привлекательнее выглядит досрочное погашение. Особенно это актуально для кредитов по высоким рыночным ставкам и с большим оставшимся сроком: сокращение основного долга позволяет заметно уменьшить будущую переплату»

Однако постоянного роста досрочных погашений ожидать не стоит: часть заемщиков уже направила накопленные средства на сокращение долга, и дальнейшая динамика будет зависеть от доходов населения и возможности формировать новые резервы.

«Наиболее выражена такая мотивация у заемщиков с ипотекой по высокой рыночной ставке. Если доходность депозита снижается примерно до 13%, а стоимость кредита остается выше, уменьшение основного долга может дать более заметный финансовый эффект. Для владельцев льготной ипотеки ситуация иная: при ставке по кредиту значительно ниже доходности вклада срочное досрочное погашение может быть менее привлекательным», — добавил эксперт.

Для владельцев льготной ипотеки ситуация иная: если ставка по кредиту ниже доходности депозита, хранить свободные средства на вкладе может быть выгоднее. При этом структура новых выдач меняется — объем льготных программ в первом полугодии 2026 года сократился, и часть заемщиков берет кредиты уже на менее привлекательных условиях.

Загребельный подчеркивает, что важно сохранять баланс между сокращением долга и финансовой устойчивостью семьи. Полное направление накоплений на ипотеку уменьшает переплату, но может оставить заемщика без подушки безопасности, восстановить которую при высоком ежемесячном платеже сложно. Рациональнее распределять свободные средства между частичным досрочным погашением и сохранением резерва на случай снижения доходов или непредвиденных расходов.

Недавно мы писали, что снижение доходности вкладов ускорило досрочные выплаты по ипотеке.