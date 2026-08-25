Эксперт объяснила, когда работник может не возвращать переплату по зарплате

Работодатель не вправе требовать назад любую переплату. ТК разрешает взыскать лишние деньги только в нескольких случаях.

Если компания по ошибке перечислила работнику больше положенного, сам факт переплаты еще не обязывает его возвращать деньги. По общему правилу излишне выплаченную зарплату взыскать нельзя, рассказала «Клерку» кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Исключения перечислены в ч. 4 ст. 137 ТК. Работодатель может потребовать вернуть переплату, если произошла счетная ошибка, орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров установил вину работника в невыполнении норм труда или простое либо суд установил, что лишние деньги выплатили из-за неправомерных действий самого работника.

При этом работодателю недостаточно просто назвать произошедшее счетной ошибкой. Значение имеет причина, из-за которой сотруднику начислили лишние деньги. Спор о характере ошибки может дойти до суда.

«Само по себе расходование полученных денег не определяет, обязан ли работник их возвращать», — пояснила Васильева.

Если закон позволяет взыскать переплату, потраченные деньги все равно придется вернуть. Если оснований для взыскания нет, факт расходования средств ничего не меняет.

Удержать переплату из следующей зарплаты работодатель также может не всегда. Если сотрудник оспаривает основание или размер удержания, решить спор в одностороннем порядке компания не вправе.

Кроме того, ст. 138 ТК ограничивает размер удержаний: по общему правилу при каждой выплате можно удержать не более 20% зарплаты, которая причитается работнику.

Если работодатель требует вернуть деньги, Васильева рекомендует сначала запросить расчет переплаты и конкретное правовое основание для ее взыскания, а не возвращать сумму только по устному требованию.