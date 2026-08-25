Роструд: как в табеле обозначить период обучения по охране труда нового работника

Обучение по ОТ проводят с отрывом от работы, поэтому отсутствие на работе при обучении можно отразить кодом «ПК».

Вновь принятый работник проходит обучение по охране труда в рамках программы подготовки по новой должности. К самостоятельной работе он еще не приступил. Что указывать в табеле учета рабочего времени на время обучения, спросили Онлайнинспекцию.

«Вопрос о порядке отражения в табеле учета рабочего времени периода обучения по охране труда работодатель вправе установить по своему усмотрению», — ответил Роструд.

Но, так как обучение по охране труда проводят с отрывом от работы (п. 65 постановления Правительства от 24.12.2021 г. № 2464), период отсутствия на работе в связи с прохождением обучения можно отразить в табеле учета рабочего времени буквенным кодом «ПК».